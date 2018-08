Marrakesh

Kein Problem mit dem Altern: Madonna hat ihre Fans am Donnerstag mit einem Gruß aus der marokkanischen Stadt Marrakesch an ihren 60. Geburtstag erinnert. „Für den Fall, dass es jemand vergessen hat!“, schrieb die US-amerikanische Popsängerin auf Twitter.

Zur Galerie Madonna ist eine Meisterin der Provokation. Auf dem Weg durch die Pop-Welt brachte die Sängerin so manche Moralwächter gegen sich auf. Die größten Skandale haben wir hier zusammengestellt.

60 Jahre – na und?

Dazu postete sie die Hashtags „birthday“ und „Marakesh“ und mehrere Emojis, etwa eine Krone und eine Geburtstagstorte. Auf einem Foto hält sich die „Queen of Pop“ passenderweise ein kunstvoll verziertes Stück Stoff vor die Stirn mit der Aufschrift „Die Königin“ in arabischer und englischer Sprache. Auf weiteren Bildern ist sie mit Beduinenschmuck zu sehen – trotz des neuen Alters mit der 6 vorneweg bleibt Madonna ihrem jugendlichen Stil also treu.

Zur Galerie Ein Jesus, Profisportler und Modells stehen auf der Liste der Verflossenen von Madonna. Die längste Beziehung: Die Ehe mit Regisseur Guy Ritchie.

Zur Galerie Die Queen of Pop wird 60. So hat sich Madonna mit jedem Album und jedem Auftritt wieder neu erfunden.

Von dpa / RND