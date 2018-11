Bad Oeynhausen

Ein überhitztes Körnerkissen hat nach Einschätzung von Polizei und Sachverständigen den Wohnhausbrand in Werste in einem Einfamilienhaus in Bad Oeynhausen ausgelöst. Am Freitag war dabei der 72 Jahre alte Hausbesitzer ums Leben gekommen. Eine Frau (29) und ihr Sohn (6) konnten sich aus ihrer Mietwohnung im Obergeschoss noch rechtzeitig ins Freie retten und erlitten nur leichte Verletzungen.

Körnerkissen wurde zu stark erhitzt

Ein Brandermittler vom Kriminalkommissariat 1 aus Minden sowie ein Sachverständiger hatten die Erdgeschosswohnung am Frankenweg am Montagvormittag noch einmal genau unter die Lupe genommen. Bei der Suche nach der Ursache für das Feuer fiel ihr Augenmerk auf ein Körnerkissen. Dies war offenbar seit längerer Zeit von dem Mann benutzt worden und dürfte aufgrund einer Überhitzung in Brand geraten sein.

Wärmekissen bergen tückische Gefahr

Körnerkissen bilden laut den beiden Experten bei zu starker Erhitzung eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle. Werden die Kissen in der Mikrowelle zu lange oder bei zu hoch eingestellter Temperatur erhitzt, so kann dies unter Umständen dazu führen, dass die Glimmtemperatur der Füllung oder des Bezuges erreicht wird. Auch nach der Entnahme aus dem Gerät kann dies noch einen Brand auslösen.

Von RND/dpa