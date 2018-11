Konstanz

Bei einem Krankenhaus-Brand in Konstanz ist am Freitagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Die Todessache war am Abend noch unklar. Ob es weitere Verletzte gebe, ist ebenfalls noch nicht bekannt, sagte eine Polizeisprecherin. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer gegen 19.30 Uhr in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Die Flammen weiteten sich laut Polizei aus. Das Gebäude musste teilweise evakuiert werden, Patienten auf mehreren Stationen mussten ihre Zimmer verlassen. Wegen der niedrigen Temperaturen wurden die Menschen in andere Teile des Krankenhauses gebracht. Die Feuerwehr sei in einem „Großeinsatz“. Es seien auch Rettungskräfte aus der Schweiz angefordert worden.

Von RND/dpa