New York

Der Serien-Darsteller von El Chapo hat eine Gerichtsverhandlung des echten Drogenbosses besucht und diesen zu einem Lächeln veranlasst. Der Schauspieler Alejandro Edda traf am Montagmorgen (Ortszeit) in dem vollen New Yorker Gerichtssaal ein, um einen Sitzplatz zu ergattern. Der Angeklagte Joaquín Guzmán lächelte, als ihn jemand auf den Star der Netflix-Serie „ Narcos: Mexiko“ hinwies.

Zeugenaussagen machen Guzmáns Reaktion verständlich. Personen, die mit ihm auf dem Höhepunkt seiner Gangsterkarriere Zeit verbrachten, haben gesagt, dass er öfters den Wunsch geäußert habe, dass sein Leben verfilmt werde oder ein Buch darüber geschrieben werde.

Prozess gegen El Chapo unter strengen Sicherheitsvorkehrungen

Der Prozess gegen El Chapo wird unter strengen Sicherheitsvorkehrungen geführt. Die US-Justiz wirft dem wegen seiner Körpergröße von etwas mehr als 1,60 Meter „ El Chapo“ (Der Kurze) genannten Joaquín Guzmán unter anderem Drogenhandel, Geldwäsche und das Führen einer kriminellen Organisation - des mexikanischen Drogenkartells Sinaloa - vor. Er soll tonnenweise Kokain und Heroin in die USA geschmuggelt und damit Milliarden verdient haben. Zudem soll er für bis zu 3000 Morde verantwortlich sein.

Bis zu einem Urteil kann es dauern. Bei einer Verurteilung droht Guzmán eine lebenslange Haftstrafe. Die Todesstrafe ist nach einer Einigung zwischen Mexiko und den USA ausgeschlossen.

Von RND/AP