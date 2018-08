Los Angeles

Nach Angaben von tmz fuhr Jennifer Garner am Mittwoch Nachmittag (Ortszeit) zu Affleck und redete mit ihm. Sie flehte ihn an, professionelle Hilfe anzunehmen. Es bedurfte keiner großen Überzeugungskunst, Affleck akzeptierte das Angebot, weil er selbst seine Sucht anscheinend noch immer nicht im Griff hat. Er wisse, dass er Hilfe brauche, so tmz.

Gegen 18 Uhr habe man dann in einem schwarzen Range Rover das Anwesen von Ben Affleck in Pacific Palisades bei Los Angeles verlassen – Richtung Entzugsklinik. Dort wird Affleck diesmal wohl länger bleiben. Bereits 2001 und im Dezember 2017 war Affleck auf Entzug – wohl vergebens. Seit 2015 sind Affleck und Garner getrennt, aber immer noch nicht geschieden.

Auslöser für den jetzigen Schritt, es erneut in einer Suchtklinik zu versuchen, war wohl ein Foto, das Affleck zeigt, wie er von einem Boten einen Karton mit Bier und Schnaps entgegennimmt.

