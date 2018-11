Panorama Prozess in Oldenburg - Ex-Krankenpfleger Niels Högel entschuldigt sich bei Angehörigen Der neue Prozess gegen Ex-Krankenpfleger Niels Högel läuft: Er hat weitere 100 Patientenmorde mehrheitlich eingeräumt. Nun entschuldigte er sich auch bei den Angehörigen der Getöteten – er wolle jedem Angehörigen eine Antwort geben.

Niels Högel, angeklagt wegen Mordes an 100 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg, am zweiten Verhandlungstag im Gerichtssaal in Oldenburg. Quelle: dpa