Hannover

Schaut man in diese traurigen Hundeaugen, kann es eigentlich nicht mehr lange dauern, bis der kleine Labrador Larry einen neuen Besitzer gefunden hat. Bei Instagram hat Larry seit einigen Monaten einen eigenen Account, mit dem versucht wird, einen Abnehmer zu finden.

Warum Larry aktuell ohne Besitzer ist? Die alte Familie des Vierbeiners war umgezogen, hatte Larry einfach in ihrem alten Haus in Kalifornien zurückgelassen. Die Retterin, die die Instagram-Seite für den achtjährigen Hund angelegt hat, berichtet davon, wie sie selbst nicht in der Lage war, das Tier aufzunehmen.

In der Folge wurde die Tierschutzorganisation „Love Leo Rescue“ auf Larry aufmerksam und kümmert sich seitdem um den Hund. Mittlerweile lebt Larry in Los Angeles, wartet aber immer noch auf eine neue Familie. Bei einer Untersuchung des Tieres stellte sich zudem heraus: Larry leidet an einem gutartigen Tumor, dieser machte ihn schlapp und antriebslos.

In der Zwischenzeit soll es dem Hund aber wieder besser gehen.

Von RND