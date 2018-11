Paradise

„Fairview Valley“-Feuerwehrmann Ryan Coleman ist einer der vielen mutigen Menschen, die rund um die Uhr daran arbeiten, Menschen und Tiere vor den schlimmen Bränden in Nordkalifornien zu schützen. Kürzlich war er eingesetzt, um Schäden in Paradise zu untersuchen – einem der am stärksten betroffenen Gebiete. Dies berichtet die US-amerikanische Zeitschrift „People“.

Unter Trümmern hatte er dort eine streunende Katze entdeckt. Als die den Feuerwehrmann entdeckte, war sie mehr als glücklich und ließ nicht mehr von ihrem Retter ab. In den sozialen Medien postete Ryan Coleman Fotos und auch ein Video mit der Katze. Es zeigt, wie sie auf seinen Schultern steht und sich mit ihrem Kopf an ihn schmust, während er umhergeht. „Katzenrettung“, kommentierte der Feuerwehrmann seinen Post.

Die Menschen sind begeistert. Das Video wurde bereits über 2 Millionen Mal aufgerufen und hat über 19.000 Likes erhalten. Ein Nutzer fragte, ob Coleman seinen neuen pelzigen Freund behalten wolle. „Ich wünschte. Ich bin immer noch hier draußen“, antwortete dieser kurz darauf.

Inzwischen hat sich auch die Feuerwehr geäußert. „Er (Ryan) dankt allen für die guten Wünsche und Kommentare, aber er wird nicht auf alle reagieren können“, heißt es auf deren Seite. Ryan Coleman habe versichert, dass es dem Kätzchen gut geht und es in der Obhut eines Freundes des Besitzers sei.

