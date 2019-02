Auckland

Wegen einer einzelnen Fruchtfliege aus Australien ist in Neuseelands größter Stadt Auckland Alarm ausgelöst worden. Die nationale Behörde für Bio-Sicherheit (BNZ) appellierte am Freitag an die Einwohner des Vororts Devonport, vorerst kein Obst und Gemüse mehr mit nach draußen zu nehmen. Zuvor war in einer Falle eine sogenannte Queensland-Fruchtfliege entdeckt worden, benannt nach dem australischen Bundesstaat.

Befürchtet wird, dass die Queensland-Fliege zu einer größeren Population gehört, die massiven Schaden in der Landwirtschaft anrichten könnte. Neuseeland, ein Staat aus hauptsächlich zwei Inseln, hat strenge Schutzmaßnahmen, um zu verhindern, dass Erreger eingeschleppt werden. Aus Sorge vor solchen Fliegen sind in Flughäfen, Häfen und dichter besiedelten Gebieten Hunderte Fallen aufgestellt.

Befürchtung: Fruchtfliege könnte zu größerer Population gehören

Die Behörden müssen nun klären, ob es sich bei der entdeckten Fliege um ein einzelnes Tier handelt oder ob es noch mehr davon gibt. Fruchtfliegen legen Eier in Obst und Gemüse. Wenn die Larven schlüpfen, wird dies dann ungenießbar. Vermutet wird, dass die einzelne Fliege trotz strenger Kontrolle mit frischer Ware aus Australien nach Neuseeland kam.

Von RND/dpa