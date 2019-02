Tokio

Wenn das Kind in der 24. Schwangerschaftswoche geboren wird, gibt es nur wenig Hoffnung. So war das auch bei einem Frühchen, das in der Keio-Universitätsklinik in Tokio vor rund fünf Monaten mit einem Notkaiserschnitt auf die Welt kam. 268 Gramm brachte der Junge da auf die Waage – ein großer Apfel ist kaum schwerer. Wie durch ein Wunder überlebte das Frühchen – und konnte jetzt das Krankenhaus verlassen.

Die japanischen Medizinier peppelten das winzige Kind wieder auf, insgesamt fünf Monate lang. Mittlerweile wiegt das Baby mehr als 3200 Gramm. „Ehrlich gesagt war ich nicht sicher, dass er überleben würde“, zitiert das Krankenhaus die Mutter des Jungen.

Mädchen aus Nordrhein-Westfalen wog nur 229 Gramm

Laut der Datenbank „The Tiniest Babies“ der University of Iowa haben bislang 23 Frühchen mit einem Gewicht von unter 300 Gramm überlebt. Der japanische Mediziner Takeshi Arimitsu sagte der BBC, es handele sich laut den Aufzeichnungen um den kleinsten Jungen, der geboren wurde und das Krankenhaus verlassen konnte.

Ein Mädchen aus Nordrhein-Westfalen kam 2015 noch leichter auf die Welt: Emilia wog bei ihrer Geburt in Witten nur 229 Gramm. Die Mediziner holten sie in der 26. Schwangerschaftswoche mit einem Kaiserschnitt. Sie war damals nur 22 Zentimeter klein – und konnte das Krankenhaus nach neun Monaten verlassen.

Von RND