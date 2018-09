Cuxhaven

Rund 100 Helfer haben in Geestland bei Cuxhaven einen fünfjährigen Jungen gesucht - nur um ihn dann unter dem Sofa der Eltern zu finden. Zuvor hatten die Angehörigen die Polizei alarmiert, weil sie den Jungen nicht mehr finden konnten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fünfjährige hatte ganz entgegen der sonstigen Gewohnheiten das elterliche Grundstück gegen 17.45 Uhr verlassen, heißt es in der Polizeimeldung.

Die Suche dauerte mehr als eine Stunde

Mithilfe der Feuerwehr, einer Rettungshundestaffel und Lautsprecherdurchsagen suchte die Polizei das Wohngebiet der Familie nach dem kleinen Jungen ab. Nach etwas mehr als einer Stunde fanden sie ihn am Mittwoch dann unverletzt unter einem Sofa im Wohnzimmer. Die Polizei geht davon aus, dass er sich dort die ganze Zeit versteckte.

