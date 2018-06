Leipzig

Mit einer groß angelegten Razzia sind Polizisten in fünf Bundesländer gegen Schleuser vorgegangen. Seit dem Frühjahr 2017 ermittelt die Staatsanwaltschaft Leipzig gegen bandenmäßig organisierte Scheinehen. Die Verdächtigen sollen Menschen aus Indien und Pakistan einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland ermöglichen.

Die Wohnungsdurchsuchungen haben nach Angaben des Sprechers am Mittwoch um 7 Uhr begonnen, mehrere Beweismittel wurden beschlagnahmt. Insgesamt überprüften die Beamten 27 Orte in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen überprüft. Der Schwerpunkt des Einsatzes habe im sächsischen Eilenburg und in Hettstedt in Sachsen-Anhalt gelegen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Den drei Hauptbeschuldigten wird vorgeworfen, mit gefälschten Heiratsurkunden, die in Zypern ausgestellt sein sollen, die Eheschließung von indischen und pakistanischen Staatsangehörigen mit überwiegend osteuropäischen Frauen aus der EU organisiert zu haben. Mit den gefälschten Papieren sollte ein Aufenthalt in Deutschland ermöglicht werden. Das Verfahren richtet sich laut der Polizei gegen 34 Verdächtige.

Von RND/dpa