Der TV-Auswanderer Jens Büchner („Goodbye Deutschland“) ist am vergangenen Wochenende auf Mallorca gestorben. An Lungenkrebs, wie seine Agentur mitteilte. Bereits vor fünf Jahren wurde bei „Malle-Jens“, wie der 49-Jährige auch genannt wurde, schon mal Lungenkrebs diagnostiziert. „Drei unterschiedliche Ärzte haben mir gesagt, ich habe Lungenkrebs“, erinnerte sich Büchner 2017 im „Dschungelcamp“. Doch dann war die Rede von einer Fehldiagnose – er lebte normal weiter.

Kann es sein, dass es sich damals doch nicht um eine Fehldiagnose handelte? Nicht unwahrscheinlich, meint Professor Gerhard Walter Sybrecht, Vorsitzender des Kuratoriums der Deutschen Lungenstiftung. „Es gibt bis heute keine Früherkennung für Lungenkarzinome, wie es sie beispielsweise für Dickdarmkrebs gibt“, sagt er. Es könnte also sein, dass es damals Hinweise auf ein Lungenkarzinom gegeben habe, die dann aber wieder abgetan wurden. Manche Menschen stürben schon wenige Wochen nach der Diagnose, manche lebten noch einige Monate oder sogar Jahre.

Lungenexperte: Oft wird Krankheit erst erkannt, wenn sie nicht mehr heilbar ist

Eine Computertomographie (CT) werde aber oft erst gemacht, wenn es schon zu spät sei, so Sybrecht. Eine Heilung der Krankheit sei nur im Frühstadium möglich. Die Diagnose falle aber häufig erst, wenn der Krebs schon nicht mehr heilbar sei. Symptome wie Husten würden – gerade bei Rauchern wie Jens Büchner – oft heruntergespielt, selbst Ärzte gingen oft erst mal von einer Erkältung oder einer Lungenentzündung aus.

„Der Husten fällt den Rauchern oft gar nicht auf, weil er für sie normal ist. Die merken es erst, wenn sie Blut husten“, sagt Sybrecht. Doch dann sei es meist schon zu spät. Auch der Gewichtsverlust, wie er am Ende bei „Malle-Jens“ beobachtet wurde, sei ein Symptom für die Krankheit.

Besonders für Raucher und Hochrisikopatienten mache ein besonderes CT – das sogenannte PET-CT – frühzeitig Sinn, findet Sybrecht. Dabei werde eine strahlende Substanz in den Körper gegeben, die von Karzinomzellen sehr gut aufgenommen werden und sich dort anreichern, weshalb es dort dann im CT leuchte. Doch diese Möglichkeit werde leider noch nicht regelmäßig eingesetzt, so dass der Tumor oft erst erkannt werde, wenn es zu spät sei. „Etwa alle hundert Tage verdoppelt sich der Tumor“, erklärt der emeritierte Professor eine Faustregel.

„Malle-Jens“ ist nicht der einzige Promi, der an Lungenkrebs starb

„Es gibt verschiedene Todesursachen bei Lungenkrebs“, erklärt der Experte. Klassisch sei die Bildung von Metastasen im ganzen Körper. Nach Angaben der „Bild“-Zeitung soll es auch bei „Malle-Jens“ so gewesen sein, dass der Krebs bereits gestreut hatte und sich Metastasen gebildet hatten.

Jens Büchner ist nicht der erste Promi, bei dem Lungenkrebs erst diagnostiziert wurde, als es schon zu spät war. Sybrecht nennt als zwei weitere Beispiele den „Tagesthemen“-Sprecher Hanns Joachim Friedrichs sowie Showmaster Rudi Carrell. Friedrichs habe die Krankheit selbst noch im Fernsehen erklärt, Carrell nahm den Krebs mit Humor. Er starb 2006 im Alter von 71 Jahren daran, Friedrichs war 68 Jahre alt zum Zeitpunkt seines Todes. „49 Jahre sind schon ein ungewöhnlich frühes Alter für Tod an Lungenkrebs“, findet Sybrecht.

Lungenkrebs als unterschätzte Krankheit: 40.000 bis 50.000 Tote im Jahr

Lungenkrebs sei generell eine sehr unterschätzte Krankheit. Was auch daran liege, dass Lungenkrankheiten früher als unfein galten, wie Sybrecht erzählt. Der „Schatten auf der Lunge“ sei auch ein „Schatten auf dem Leben“, zitiert Sybrecht den Dichter Thomas Bernard, der lungenkrank war. Es bestehe viel Unkenntnis über Erkrankungen der Lunge und insbesondere über Lungenkrebs, der der häufigste zum Tode führende Tumor in Deutschland sei. Laut Sybrecht sterben in Deutschland 40.000 bis 50.000 Menschen im Jahr an Lungenkrebs.

Von RND/hsc