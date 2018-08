London

Der 47-jährige Tereza Burki trat einer Partnerbörse bei, um „vielleicht den Mann meiner Träume, den Vater meiner Kinder“ zu finden. Doch daraus wurde nichts. Sie wurde enttäuscht, verklagte die elitäre Dating-Agentur und bekam nun recht, wie der „Guardian“ berichtete.

Die Mutter von drei Kindern meldete sich 2013 bei der Singlebörse „Seventy Thirty“ an, nachdem sie mehrere Rezensionen gelesen hatte. „Ihre Ansprüche waren bescheiden“, sagte später der Richter. Am Mittwoch wurden Burki insgesamt 14.644 Euro (13.100 Pfund) zugesprochen. 14.089 Euro (12.600 Pfund) wegen Betrugs und 559 Euro (500 Pfund) Schmerzensgeld. Außerdem wurde die Agentur zu einer Strafe in Höhe von 5591 Euro (5000 Pfund) verurteilt, da sie sich positive Rezensionen erkauft haben soll.

Dating-Suche wurde Fall fürs Gericht

Tereza Burki hatte die Singlebörse wegen Betrugs und Unterstellung verklagt. Die Agentur habe mehr männliche, wohlhabende Singles zur Auswahl gestellt, als sie tatsächlich in der Kartei hatte. Am Mittwoch hat der Oberste Gerichtshof in nun London entschieden, dass die Geschäftsfrau über die Exklusivität der Mitgliedschaft getäuscht wurde. Insgesamt zahlte Burki 15.207 Euro (13.600 Pfund) an die Agentur.

Der Richter war überzeugt, dass der Manager der Agentur den Mitgliedern vorgegaukelt hatte, dass bei seiner Börse überdurchschnittlich viele reiche Männer angemeldet seien. Das sei irreführend, sagte der Richter. Es gebe insgesamt nur rund 100 aktive Mitglieder. Diese Zahl könne auch „beim besten Willen nicht gestreckt“ werden, egal wie gering man Burkis Ansprüche einschätze.

Richter sieht Täuschung als erwiesen an

„Hätte Ms. Burki die tatsächliche Größe der aktiven Mitglieder gekannt, hätte sie sich nicht bei Seventy Thirty angemeldet“, sagte der Richter. Sie wurde von falschen Darstellungen getäuscht, von denen der Agenturleiter gewusst habe. Susie Ambrose, Gründerin und Leiterin der Börse, warf Tereza Burki hingegen vor, dass ihre Erwartungen unrealistisch gewesen seien. „Wir sind eine exklusive Agentur, nicht der Mainstream, kein Massenmarkt für Online-Dating. Wir haben nicht tausende Mitglieder, weil es nicht tausende wohlhabende High-Class-Singles gibt“, sagte Ambrose.

Von Frida Kammerer/RND