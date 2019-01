Karlsruhe

Tragischer Unglücksfall in Karlsruhe: Ein Jäger (56) hat offenbar versehentlich seine 19-jährige Tochter erschossen.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hat sich der tragische Fall am Donnerstagabend ereignet. Der 56-Jährige wollte gerade zur Jagd aufbrechen, als sich aus der geladenen Bockbüchsflinte ein Schuss in der Wohnung löste. Die junge Frau wurde getroffen und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie kurz darauf verstarb.

Der 56-Jährige war legal im Besitz der Langwaffe. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung.

