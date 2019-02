Jogger erwürgt Puma in Colorado

Panorama Tierangriff - Jogger erwürgt Puma in Colorado Eine Raubkatze fällt im US-Bundesstaat Colorado einen Jogger an. Der wehrt sich mit Steinen und Stöcken und geht dann zum Gegenangriff über.

Schleicht sich an größere Beute an: Der Puma wird den Kleinkatzen zugerechnet, ist aber die viertgrößte Raubkatze der Welt. Ein Jogger in Colorado konnte sich gegen einen der seltenen Angriffe auf Menschen zu wehren. Quelle: picture alliance / imageBROKER