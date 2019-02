Düsseldorf

Nach dem Tod eines Siebenjährigen im Krankenhaus sind zwei Düsseldorfer Kinderärzte vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Einem Gutachten zufolge waren sie nicht verantwortlich für die Entscheidung gegen eine dringend notwendige Operation. Dem schloss sich das Gericht am Dienstag an.

Die Staatsanwaltschaft will stattdessen Ermittlungen gegen Chirurgen der Klinik aufnehmen, die für den Tod des Jungen verantwortlich sein könnten. Der Siebenjährige hatte laut Obduktion an einem gefährlichen Darmverschluss gelitten. Nach fast zwölf Stunden in der Klinik war er gestorben.

Verantwortung lag nicht bei den beiden Kinderärzten

Die Staatsanwaltschaft hatte einen 64 Jahre alten Oberarzt und eine 31 Jahre alte Assistenzärztin vor Gericht gebracht, am Dienstag aber selbst beantragt, beide freizusprechen.

Der Gutachter hatte ausgesagt, dass die Verantwortung für die nicht erfolgte, aber dringend notwendige Operation des Jungen nicht bei den angeklagten Kinderärzten gelegen habe. „Es ist bei ihnen kein fehlerhaftes Handeln erkennbar“, sagte Amtsrichterin Nicole Marci am Dienstag.

Von RND/dpa