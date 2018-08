Berlin

Am Mittwochvormittag steigt eine 35-jährige Frau am Bahnhof Adlershof aus der S-Bahn. Sie schiebt den Kinderwagen mit ihrem zweijährigen Kind nach draußen, macht kehrt und huscht noch kurz in die S-Bahn zurück, um ihr restliches Gepäck zu holen. In diesem Moment ertönt das Abfahrtsignal. Noch bevor die Frau aussteigen kann, schließen sich die Türen der S-Bahn.

Der Versuch, sich durch die schließenden Türen zu quetschen bleibt erfolglos. Der Kinderwagen steht auf dem Bahnsteig, die Bahn setzt sich in Bewegung – und der Kinderwagen kippt um.

Die Mutter zieht die Notbremse, aber die Bahn fährt weiter.

Ermittlungen gegen den Fahrer der S-Bahn

Wartende auf dem Bahnsteig eilen dem kleinen Mädchen sofort zur Hilfe. Die Mutter muss dagegen mit der S-Bahn zur nächsten Station fahren. Dort steigt sie in die nächste Bahn mit Halt in Adlershof.

Wieder zurück, kann sie ihr Kind wieder in die Arme schließen. Das Mädchen blieb unverletzt. Eine 60-jährige Zeugin erlitt einen Schock und wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt.

Gegen den Triebfahrzeugführer leitete die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein und untersucht nun den konkreten Unfallhergang.

Von MAZ/RND