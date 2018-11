In einer Tiefgarage in Kronshagen (Schleswig-Holstein) hat die Polizei eine Marihuana-Plantage ausgehoben. Die Ermittler der Kripo Kiel stellten dabei 2000 Pflanzen und professionelles Equipment in der Kopperpahler Allee 121 sicher. Die Ware hat einen geschätzten Straßenverkaufswert von 350.000 Euro.