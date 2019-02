Schleusingen

Eine Kuhherde hat im Landkreis Hildburghausen in Thüringen eine Straße blockiert. Die Tiere standen auf der Fahrbahn, weil sie Salz von der Fahrbahn leckten, wie die Polizei in Suhl am Dienstagmorgen mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Die 10 bis 15 Kühe seien am Montagnachmittag von ihrer Weide ausgebrochen und auf der Straße zwischen Schleusingen und Bischofrod stehengeblieben. Autofahrer hatten die Polizei informiert. Der Viehhalter brachte die Tiere wieder auf die Weide.

Aufgrund der Temperaturen wird vorsorglich Streusalz auf den Straßen verteilt. Deshalb stehe auch mitunter Wild auf der Straße und lecke das Salz auf, informierte die Suhler Polizei.

Von RND/dpa