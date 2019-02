Berlin

Anderthalb Jahre lang war es still um Ex-Bachelorette Alisa Persch. Nun hat die 30-Jährige ihr Instagram-Profil wiederbelebt und zeigt sich dort Seite an Seite und Händchen haltend mit einem Mann auf den Malediven. Dazu eine eindeutige Botschaft: Als Bildunterschrift postet sie lediglich ein Herzchen.

2015 suchte Alisa Persch ihr Liebesglück in der RTL-Dating-Show. Für wenige Monate war sie danach mit Personal Trainer Patrick Cuninka (28) liiert, ehe die Beziehung zerbrach. Persch zog sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück und nahm ihr Leben als Lehrerin wieder auf.

Lehrerin statt Social-Media

Zwei Jahre lang nahm sich noch hin und wieder an Sportevents teil und sendete Grüße von Shootings, dann legte sie allerdings eine Social-Media-Pause ein. Der bisher letzte Gruß auf Facebook ist aus dem Oktober 2017, die Ex-Bachelorette grüßt dort aus Israel. Auf Instagram war sie zuletzt im August 2017 aktiv, zeigt sich in einem gelben Jumpsuit auf Ibiza.

Nun meldet sich die 30-Jährige also zurück, mit einer freudigen Botschaft. Wer der Mann an ihrer Seite ist, ist allerdings noch unklar. Die Fans jedenfalls freuen sich – zum einen, dass die Ex-Bachelorette wieder von sich hören lässt, zum anderen, dass sie offenbar ihr Liebesglück gefunden hat. „Es freut mich Mal wieder ein Bild von dir zu sehen“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere: „Wow super schönes Foto! Sehr schönes Bild von euch.“ Wieder eine andere sendet „viele Grüße an das Traumpaar“.

Von RND/msk