Rajkot

Im indischen Nationalpark Gir hat erneut eine Löwin ein Leopardenbaby adoptiert und zieht das etwa anderthalb Monate alte Jungtier derzeit mit ihrem eigenen Nachwuchs groß. Bilder einer Nachtsichtkamera zeigen, wie die Löwin den kleinen Leoparden säugt und die Kinder miteinander spielen.

Die Löwin hat selbst zwei Junge, die rund drei bis vier Monate alt sind. Sie gibt dem Leoparden nicht nur Milch, sondern passt auch auf, dass kein anderes Tier ihm zu nahe kommt, vor allem männliche Löwen sind eine Bedrohung für das Jungtier. Woher der kleine Leopard kommt und was mit seiner Mutter ist, ist nicht bekannt.

Normalerweise töten Löwen Leoparden

Dheeraj Mittal, ein Vertreter des Naturschutzgebietes, machte Fotos von der speziellen Zusammenkunft und stellte sie auf Twitter ein. „Es kommt sehr selten vor, da Löwen eigentlich Leoparden umbringen. In diesem Fall verhalten sie sich gegenteilig zu dem, was wir über Raubkatzen wissen“, sagt er gegenüber dem Sender NDTV.

Überrascht zeigen sich die Mitarbeiter auch darüber, dass die Löwenmama besonders darauf achte, dass das Leopardenjunge ihren Rufen folgen könne. Löwen und Leoparden haben nicht die gleiche Art miteinander zu kommunizieren.

Ein Happy End ist unwahrscheinlich

Der Leiter des Reservats, DT Vasavada, sagte NDTV: „Wir haben keine Pläne, in diesem Fall das Leopardenjunge zu uns zu holen. Wir werden uns nicht in die Natur einmischen“, sagt er.

Doch was als süße Geschichte beginnt, wird höchstwahrscheinlich kein gutes Ende nehmen. Während Löwen absolute Rudeltiere sind und gemeinsam leben und jagen, sind Leoparden scheue Einzelgänger. In der Natur sind die Großkatzen eigentlich verfeindet. Dass sich ein Leopard an ein Leben im Rudel gewöhnt, ist ebenso unwahrscheinlich wie dass ein Löwenrudel einen Leoparden dauerhaft akzeptiert.

This lioness adopted a baby leopard. 😍 Gepostet von Seeker am Mittwoch, 30. Januar 2019

In Tansania gab es 2017 einen ähnlichen Fall

„Wenn man sich die Bilder anschaut, sieht man, dass die Löwenjungen schon älter sind als das Leopardenbaby. Die Mutter wird irgendwann zum Jagen losgehen und mit ihnen durch die Landschaft ziehen, das Leoparden-Kind wird nicht mithalten können“, sagt Paul Funston, Leiter der Großkatzen-Rettungsstation Panthera Africa in Südafrika. Alleinlebend wird der Leopard kaum überleben können. Selbst wenn er nicht von Löwen angegriffen wird, wird er alleine nur schlecht jagen können.

Einen ähnlichen Vorfall gab es 2017 in Tansania, im Ngorongoro-Reservat beim Serengeti Nationalpark, als eine fünfjährige Löwin ein Leoparden-Baby adoptierte.

Von RND/msk