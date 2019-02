Düsseldorf

Der Prozess um das Loveparade-Unglück vor dem Duisburger Landgericht wird fortgesetzt. Drei der zehn Angeklagten erklärten sich am Dienstag in Düsseldorf nicht mit einer Einstellung des Verfahrens einverstanden. Für die damaligen Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent hatte die Staatsanwaltschaft gefordert, sie sollten jeweils etwa 10.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen, da bei ihnen eine „mittlere Schuld“ angenommen werden könne.

Der Vorsitzende Richter Mario Plein kündigte eine baldige Entscheidung an, ob die Verfahren gegen sieben weitere Angeklagte eingestellt werden. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch sieben der Angeklagten hatten sich für eine Einstellung des Prozesses ausgesprochen.

Oberstaatsanwalt Uwe Mühlhoff erklärte, auch bei größter Anstrengung sei das für ein Urteil erforderliche Beweisprogramm nicht bis zum Ablauf der Verjährungsfrist zu absolvieren. Bis zum 28. Juli 2020 müssten noch mehrere Hundert Zeugen gehört und weitere Beweise ins Verfahren eingebracht werden, die Grundlage für ein relevantes Gutachten waren.

Zudem sei ein wesentliches Ziel des im Dezember 2017 gestarteten Prozesses bereits erreicht: Die öffentliche Aufklärung der Ursachen des Unglücks. Von einer weiteren Beweisaufnahme sei nur ein „begrenzter zusätzlicher Erkenntnisgewinn zu erwarten“, erklärte der Oberstaatsanwalt. Nach Einschätzung des Gerichts ist das Unglück auf „kollektives Versagen“ zurückzuführen, die individuelle Schuld der Angeklagten schätzen die Richter als gering oder mittelschwer ein.

Der Prozess hatte im Dezember 2017 begonnen. Den Angeklagten war unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen worden. Bei der Loveparade im Juli 2010 in Duisburg waren in einem Gedränge 21 junge Menschen zu Tode gedrückt und mehr als 650 verletzt worden.

Von RND/dpa/epd