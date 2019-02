Sydney

In Australien bleibt ein rätselhafter Kriminalfall um das Verschwinden eines dreijährigen Mädchens auch nach einem halben Jahrhundert ungeklärt - wahrscheinlich für immer. Die Justiz stellte am Freitag das Verfahren gegen einen 65 Jahre alten Verdächtigen ein. Der Mann stand schon länger unter Verdacht, das Kind im Sommer 1970 an einem Strand nahe Sydney entführt und ermordet zu haben. Aufgrund neuer Erkenntnisse war er 2017 verhaftet worden.

Das Verfahren wurde nun jedoch vor Beginn des Hauptverfahrens eingestellt. Zuvor hatte ein Richter entschieden, dass ein Verhör aus dem Jahr 1971 nicht als Beweis verwendet werden dürfe. Grund dafür ist, dass der Verdächtige damals noch Teenager war und ohne Begleitung eines Erwachsenen vernommen wurde.

Verfahren eingestellt: Familie von 1970 verschwundenem Mädchen entsetzt

Die Familie des Mädchens äußerte sich entsetzt. Der Fall ist in Australien bis heute sehr bekannt. Die Kleine hatte am Strand von Fairy Meadow gespielt, zusammen mit der Mutter und drei Brüdern. Plötzlich war sie jedoch verschwunden. Sie wurde nie wieder gesehen. Auch eine Leiche wurde nie gefunden. Zeugen gaben an, dass das Kind von einem Mann aus einer Dusche verschleppt wurde. Die Polizei vermutet, dass es gleich danach umgebracht wurde.

