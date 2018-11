Hannover

Jens Büchner ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Der Entertainer mit dem Spitznamen „Malle-Jens“ ließ kein Trash-Format im deutschen Fernsehen aus. Er war neben Reimann, Katzenberger und Co. einer der bekanntesten TV-Auswanderer Deutschlands. Sein Mantra: „Wenn es dir schon scheiße geht, dann wenigstens dort, wo es schön ist.“ Nun ist Büchner nach einer kurzen, schweren Krankheit in seiner Wahlheimat auf Mallorca in einem Krankenhaus verstorben.

Büchner war eine tragische Figur. Malle-Jens, oder einfach nur Jenser, stürzte von einem Debakel ins nächste. Beruflich wie privat. Im Dschungelcamp saß Büchner einmal am Lagerfeuer und erzählte unter Tränen von einer falschen Krebsdiagnose. Danach lebte er eineinhalb Monate im Glauben unheilbar krank zu sein. Seine Reaktion: Innerhalb kurzer Zeit verprasste er 7000 Euro für Alkohol und ertränkte seinen Frust.

Seine Fans im Netz zeigen sich überrascht vom Tod ihres TV-Idols, haben es aber trotzdem irgendwie kommen sehen. Eine Userin schreibt auf Facebook: „Als ich die letzte Reportage von und über ihn gesehen habe, war ich bereits erschrocken. Er sah schlecht aus. Blass und irgendwie gräulich. (...) Seiner Familie und Freunden mein herzlichstes Beileid. Ruhe in Frieden.“

Der Moderator Micky Beisenherz schreibt auf Twitter: „Das Leben ist und bleibt eine Bushaltestelle. Mit ungewissen Abfahrzeiten. Und buntem Fahrgastpersonal.“

Ronny Reininger kritisiert auf Facebook Personen, die ihm nahe standen: „Seit der ersten Folge war er Opfer von geldgierigen Menschen in seinem Umfeld. Ausgeschlachtet bis zum letzten Herzschlag. Er war ein Lebenskünstler. Mein Mitgefühl für die Kinder, mehr nicht.“

Seine Dschungel-Mitstreiterin, Gina-Lisa Lohfink, postete ein gemeinsames Bild auf Instagram und schrieb: „Ich bin am Boden zerstört und unendlich traurig. Ich höre einfach nicht mehr auf zu weinen. Ruhe in Frieden mein guter Freund. Ich hoffe deine Schmerzen sind jetzt weg.“

„Was habe ich über Jens gelacht und gelästert, aber sein Tod macht irgendwie betroffen“, schreibt eine Userin auf Twitter.

Jens Büchner war eine streitbare Person und öfter im Fernsehen, als ihm gutgetan hat, trotzdem werden viele Menschen den liebenswerten Tollpatsch richtig vermissen.

Von RND/ka