Berlin

Zwischen zwei polizeibekannten Großfamilien ist am Montagabend in Berlin-Kreuzberg ein Streit eskaliert. Sechs Menschen erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Die Familien seien gegen 22.40 Uhr in der Graefestraße aneinander geraten und hätten sich daraufhin geprügelt und Pfefferspray versprüht, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Dabei setzten die Schläger auch eine Axt, Stöcke und einen Stein ein. Einer der Beteiligten soll eine Schusswaffe gezogen und damit gedroht haben.

Mit einem Großaufgebot brachte die Polizei die Lage unter Kontrolle. Dazu musste sie ebenfalls Pfefferspray einsetzen. Die Polizei nahm drei Verdächtige im Alter von 44, 19 und 18 Jahren fest. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) stürmte die Wohnung eines Verdächtigen in der Nähe der Graefestraße und beschlagnahmte eine Schreckschusspistole. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch.

Von RND/dpa