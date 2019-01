New York

„Bohemian Rhapsody“-Regisseur Bryan Singer ist in einem Magazinbeitrag der sexuellen Übergriffe auf Minderjährige beschuldigt worden. „The Atlantic“ veröffentlichte am Mittwoch einen Bericht über vier mutmaßliche Opfer, die eigenen Angaben zufolge von Singer verführt und missbraucht wurden, als sie minderjährig waren. Drei der Männer wollten anonym bleiben. Der vierte, Victor Valdovinos, sagte, er sei von Singer am Drehort von „Apt Pupil“ missbraucht worden, als er in der siebten Klasse gewesen sei.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles County hatte zuvor Vorwürfe untersucht, männliche Minderjährige seien für eine Duschszene in „Apt Pupil“ unter Druck gesetzt worden, sich nackt zu machen. Sie erhob aber keine Anklage.

Singer bestritt in einer Stellungnahme die Vorwürfe. Der Beitrag in „The Atlantic“ sei zeitlich so gewählt worden, um den Erfolg von „Bohemian Rhapsody“ auszunutzen. Der Film ist für fünf Oscars nominiert.

Von RND/dpa