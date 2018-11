Hannover

Die Sängerin Lena Meyer-Landrut setzt mit ihrem jüngsten Post auf Instagram ein Zeichen gegen Hass im Netz. Die 27-Jährige posiert vor einem Spiegel, auf dem zahlreiche Beschimpfungen in Großbuchstaben zu sehen sind.

Doch nicht nur Promis sehen sich Spott und Häme im Netz ausgesetzt. Auf Social-Media-Kanälen wird vielerorts gemobbt und beleidigt. Eine Mutter aus England machte kürzlich mit einem Facebook-Post, welcher hunderttausende Male geteilt wurde, auf das Problem aufmerksam.

Auch Lena erhält für ihren Fingerzeig in den Kommentar-Spalten lobende Worte. Ein Nutzer schreibt: „Nimm dir diese fiesen Kommentare nicht zu Herzen. Du bist großartig, so wie du bist!“

Frankreich will Hass im Netz bekämpfen

Frankreich will stärker gegen Hass im Netz vorgehen und dabei auch mit Facebook zusammenarbeiten. Anfang 2019 werde Frankreich zusammen mit dem Netz-Riesen Vorschläge zur Bekämpfung von Hassinhalten entwickeln, kündigte Präsident Emmanuel Macron am Montag in Paris an.

