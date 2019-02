Paris

Laut französischen Medienberichten ist der deutsche Modeschöpfer Karl Lagerfeld im Alter von 85 Jahren verstorben. Das melden unter anderem „Le Figaro“, „Paris Match“ und „Tele Star“.

Es hatte zuletzt immer wieder Spekulationen um den Gesundheitszustand des Modemachers gegeben. Im Januar war er zum ersten Mal nicht bei der Chanel-Modenschau auf der Pariser Fashion Week zu sehen. Das Modehaus begründete sein Fernbleiben damals damit, dass Lagerfeld sich müde gefühlt habe.

Auch über seine Zähne wurde gesprochen. Normalerweise zeigt sich Lagerfeld schick und modisch gekleidet, immer ordentlich. In Paris trat er im November ungepflegt auf, vor allem seine schlechten Zähne sorgten für Schlagzeilen.

Lagerfeld wurde 1933 in Hamburg geboren. Fast 14 Jahre lebte er in Bad Bramstedt. Seinen Durchbruch schaffte er in Frankreich in den 50er Jahren, arbeitete unter anderem für Balmain, Patou und Chloé. Seit 1973 ist er Kreativdirektor bei Chanel und verantwortete den großen Aufstieg des Labels.

Von RND/msk