Karlsruhe

Er war ganz allein und tummelte sich am Bahnhof herum. Das fiel der Polizei auf. Es stellte sich heraus, dass der zehnjährige Junge von zu Hause weggelaufen war. Wie die Bundespolizei am Montag berichtete, war das Kind am Wochenende in der Halle des Karlsruher Hauptbahnhofes aufgefallen, weil es sich dort längere Zeit ohne Aufsicht aufhielt. Der Junge schwieg zwar eisern, Polizeibeamte fanden schließlich jedoch heraus, dass er aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) kam.

Das Kind sei ein Dauerausreißer

Als sie die Mutter informierten, versprach diese zwar, dass sie ihn abholen werde, kam dann aber doch nicht. Der Junge verbrachte die Nacht in Obhut der Polizei und wurde am nächsten Tag nach Hause gebracht. Dort nahm ihn der Lebensgefährte der Frau in Empfang mit den Worten, das Kind sei Dauerausreißer und die Benzinkosten auf Dauer nicht zu bezahlen. Die Polizei informierte daraufhin das Jugendamt.

Von dpa/RND