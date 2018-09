Hamburg

Auch am Morgen nach seinem Verschwinden vom Kreuzfahrtschiff „Aidaluna“ fehlt von Ex-TV-Star Daniel Küblböck jede Spur. Das teilte Aida Cruises am Montag mit. „Die Suche blieb bislang erfolglos“, hieß es in einer Stellungnahme des Kreuzfahrtveranstalters mit Sitz in Rostock.

Dennoch dauerte die Suche im Seegebiet vor der kanadischen Küste weiter an. Mittlerweile hätten Schiffe der Canadian Coast Guard, die speziell für Rettungseinsätze ausgerüstet seien, die Koordination der Aktion übernommen. Neben einem Hubschrauber und einem Aufklärungsflugzeug seien auch die „Aidaluna“ und ein weiteres Kreuzfahrtschiff, die „MS Zuiderdam“, beteiligt gewesen.

Sprang Küblböck von Bord der „Aidaluna“?

Küblböck war am Sonntag während einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York bei Neufundland über Bord gegangen und wird seither vermisst. Es gebe Grund zur Annahme, dass der inzwischen als Daniel Kaiser-Küblböck auftretende Sänger („Deutschland sucht den Superstar“) gesprungen sei, erklärte der Kreuzfahrt-Veranstalter. Obwohl das Schiff nach seinem Verschwinden sofort auf Gegenkurs ging und stoppte, gab es bis zum Einbruch der Nacht keine Spur von dem 33-Jährigen.

„In dieser schwierigen Zeit sind wir mit unseren Gedanken bei der Familie des Vermissten“, erklärte das Unternehmen. Man stehe in engem Austausch mit den Angehörigen, um ihnen in allen Fragen zur Seite zu stehen. Außerdem kooperiere Aida vollumfänglich mit den Behörden.

Verstärkte Suche bei Tageseinbruch

Die beiden an der Suche beteiligten Kreuzfahrtschiffe seien am Sonntagabend nach Einbruch der Dunkelheit von der kanadischen Küstenwache „aus der Suchaktion entbunden worden“. Das Schiff „Aidaluna“, von dem Küblböck verschwunden ist, befinde sich jetzt auf dem Weg nach Halifax. Von dort aus geht es weiter nach New York. Der für Sonntag geplante Besuch in St. Johns auf Neufundland wurde abgesagt. Dort machte das 252 Meter lange Schiff in der Nacht lediglich für einen kurzen Personaltransfer halt.

Über Nacht suchte noch ein Schiff der kanadischen Küstenwache – in der Dunkelheit wurde die Suchaktion nach Küblböck jedoch deutlich reduziert. Bei Tageslicht sollte ab etwa 7 Uhr Ortszeit (13 Uhr MESZ) dann auch wieder Unterstützung aus der Luft eintreffen. Die Unglücksstelle liegt nach Angaben der Küstenwache in der Labrador See, ungefähr 110 Seemeilen (200 Kilometer) nördlich von St. John’s/Neufundland. Die Wassertemperatur beträgt laut Aida Cruises etwa 10,5 Grad.

Kaiser-Küblböck wurde 2002/2003 bekannt, als er an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ teilnahm und Dritter wurde. Inzwischen hat sich auch der Juror der Show, Dieter Bohlen, zum Verschwinden Küblböcks geäußert.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 – 111 0 111 (ev.)

0800 – 111 0 222 (rk.)

0800 – 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

Email: unter www.telefonseelsorge.de

Von RND/Frank Behling/iro/dpa