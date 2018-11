Halle

Unbekannte haben erneut einen Fahrkartenautomaten in Halle gesprengt. Polizisten seien gegen 4 Uhr am Dienstagmorgen in den Stadtteil Böllberg/Wörmlitz gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher. Vor Ort fanden sie einen gesprengten Fahrscheinautomaten. Details zur Sprengung waren zunächst nicht bekannt. Die Maßnahmen vor Ort liefen, hieß es.

In Sachsen-Anhalt beschäftigt seit Wochen eine Serie von Automatensprengungen die Ermittler. Im Oktober starb ein 19 Jahre alter Hallenser nach einer Automatensprengung. Mögliche Komplizen wurden damals festgenommen. Auch in Dessau-Roßlau, Börde und Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) kam es zuletzt zu Vorfällen.

Von RND/dpa