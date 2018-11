Palma

Das Ehepaar Büchner liebte das Rampenlicht: Auswanderer-Show, Hochzeit im Fernsehen, Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ – bei den Trash-Produktionen im deutschen TV hatten sie ihren festen Platz. Für Daniela Büchner sollte laut Medienberichten jetzt das Dschungelcamp folgen. Doch wird die 40-Jährige nach dem Tod von Ehemann Jens ihre Teilnahme absagen?

Daniela wollte ihrem Mann Jens in den „Dschungel“ folgen

Wie die „Bild“ berichtet, soll Daniela eine höhere fünfstellige Summe für ihre Teilnahme bei der Show verhandelt haben. Als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern dürfte dies nicht unerheblich sein. Auch ihr Mann, der 2017 selbst im Dschungel war, soll ihr bis zuletzt Mut zugesprochen haben. Er wollte, dass seine Dani es der Welt zeigt.

Und auch die 40-Jährige soll sich auf die Show gefreut haben. „Unter diesen Umständen dürfte kaum mit einer Teilnahme zu rechnen sein. Ich würde ihr dennoch dazu raten. Nimm das Geld, du und deine Kinder, ihr werdet es brauchen“, rät ihr „Bild“-Reporter Ingo Wohlfeil, der das Paar seit Jahren begleitet.

RTL soll Daniela die Teilnahme freigestellt haben

Die Teilnahme von Daniela Büchner am „Dschungelcamp“ ist bisher nicht offiziell bestätigt. „RTL“ gibt seine Kandidaten immer erst im Januar bekannt, beteiligt sich vorher nicht an Spekulationen. „Bild“ will erfahren haben, dass der Sender es Daniela freigestellt haben soll, ob sie teilnehmen möchte oder nicht. Eine Ersatzkandidatin soll es bereits geben.

Von RND/mat