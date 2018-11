Hannover

Es ist eine verzwickte Situation: Am Freitag gegen 8 Uhr morgens treffen sich ein Kleinlaster und eine Radfahrerin in einer engen Straße im hannoverschen Stadtteil Zoo, die auf einer Seite nahezu komplett von Anliegern zugeparkt ist. Beide kommen nicht mehr aneinander vorbei. Der Kleinlaster hat das Hindernis auf seiner Seite und in der Fahrradstraße der Radfahrerin zudem Vorrang zu gewähren. Allerdings habe er laut Angaben der Polizei die Radfahrerin nicht kommen sehen.

Zurücksetzen will er nicht, da er es für zu gefährlich hält. Die Frau weigert sich ihrerseits, abzusteigen und ihr Rad auf dem Gehweg an dem Kleinlaster vorbeizuschieben. Sie dokumentiert den Vorfall in einer Art Liveticker auf Twitter. Unter dem Hastag „Nase an Nase“ entwickelt sich eine bemerkenswerte Diskussion.

Mit ihren Tweets hat die Radfahrerin am Laufe des Freitags eine Debatte auf dem Kurznachrichtendienst ausgelöst, ob Fahrradfahrer im Straßenverkehr auf ihre Rechte bestehen sollten. Außer kontroversen Meinungsbeiträgen sorgt die Diskussion bei vielen Twitter-Nutzern allerdings auch für Erheiterung.

Auch der Künstler und Comedian Shahak Shapira hält die Debatte für ein sehr deutsches Phänomen.

Für manche Nutzer geht es dabei um viel grundsätzlichere Dinge.

Eine vermutlich etwas überspitzte Darstellung der Situation.

Manche User lassen ihrer Kreativität freien Lauf...

...und fantasieren,...

...wer noch alles an der Blockade beteiligt gewesen sein könnte.

Tiere...

...und insbesondere Katzen gehen im Netz ja immer.

Vielleicht täte allen Beteiligten aber auch einfach nur ein bisschen mehr gegenseitiges Verständnis und Ruhe gut.

Von RND