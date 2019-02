Essen

Ins Staunen sind die Sachbearbeiter der Essener Polizei bei der Auswertung eines Blitzerfotos gekommen: Die Aufnahme zeigt einen deutlich zu schnellen Lkw – scheinbar ohne Fahrer am Steuer.

Bereits am Nachmittag des 17. Januar führten Polizeibeamte in Essen eine Geschwindigkeitskontrolle durch, teilte die Polizei jetzt mit. Mit überhöhter Geschwindigkeit rauschte demnach gegen 16.40 Uhr ein Lkw an der Kontrollstelle vorbei – der Lastwagen war er 21 km/h zu schnell unterwegs. Bei der Vergrößerung des gefertigten Fotos, erwartete die Beamten dann eine Überraschung: Im Fahrerhaus war kein Fahrer zu erkennen. Hier war natürlich nicht ein von Geisterhand gesteuertes Fahrzeug abgelichtet worden, heißt es in dem Bericht weiter. Vielmehr habe der Fahrer versucht, sich durch das rechtzeitige Wegducken einer Strafe zu entziehen. Er dachte anscheinend nicht darüber nach, dass allein das Kennzeichen Rückschlüsse über den Halter und Fahrer zulassen würde.

Jetzt droht dem Raser deutlich mehr Ärger: Er war nicht nur zu schnell unterwegs, sondern gefährdete auch den Verkehr, indem er sich selbst die Sicht auf die Straße nahm. Laut Polizei legte der Lkw im Blindflug rund 100 Meter zurück.

Von RND/seb