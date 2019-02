Brunsbüttel/Kiel

Eine Panne mit der Software für die Verkehrssteuerung hat am Sonnabend für Probleme im Nord-Ostsee-Kanal gesorgt. Schiffe mussten stoppen oder dürften nicht in Schleusen einlaufen. Gegen 14 Uhr war es in Brunsbüttel zur Störung des digitalen Systems gekommen. Kurz danach wurden die Schiffe über Funk informiert. Nach kurzer Pause wurde der Schiffsverkehr in Fahrtrichtung Kiel wieder freigegeben.

Der Schiffsverkehr in Richtung Brunsbüttel bleibt vorerst ab Kiel gestoppt. In der Kieler Bucht steuerte ein Frachter die Strander Bucht an.

In Brunsbüttel sind Techniker mit der Fehlersuche beschäftigt. Notfalls soll eine analoge Verkehrsüberwachung mit den Diagrammen auf Papier erfolgen. Ob das am Wochenende gelingt, ist noch offen.

Im vergangenen Frühjahr hatte erstmals ein Softwareproblem in Brunsbüttel den Kanalverkehr lahmgelegt.

Von RND/ Frank Behling