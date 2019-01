Der zweijährigen Julen, der in einem Bohrloch in Spanien ums Leben gekommen ist, starb bereits an dem Tag, an dem er in das Loch gefallen war. Von den Obduktionsergebnissen berichtet die Tageszeitung „Málaga Hoy“ unter Berufung auf Kreise. Die Todesursache war demnach ein Schädel-Hirn-Trauma.