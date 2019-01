Köln

Was nach ganz viel Farbstoffen und künstlichen Aromen aussieht, ist in Wirklichkeit sehr natürlich. Die pinke Schokolade ist einer der Hingucker auf der ISM in Köln. Weitere Trends sind Snacks aus Hanf, Wegerich oder Algen. Auch bei den Verpackungsmaterialien steht die ökologische Komponente im Vordergrund. Einen Überblick über die aktuellen Süßigkeiten-Trends für das Jahr 2019 sehen Sie im Video.

Von Timo Gilgen/RND