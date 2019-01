Gießen

Bei einer groß angelegten Kontrollaktion hat die Polizei in Hessen fast 80 Lkw-Fahrern die Abfahrt verboten. Der Grund: Alkohol.

Von den rund 1200 kontrollierten Fahrern standen 190 unter Alkoholeinfluss. Bei 79 von ihnen waren nach einem Atemalkoholtest mehr als 0,5 Promille gemessen worden, weshalb die Polizei ihnen den Start nach dem Ende des Sonntagsfahrverbots um 22 Uhr untersagte.

Fahrer von Gefahrgut hatte 1,58 Promille

Bei dem Fahrer eines Gefahrguttransporters haben die Beamten 1,58 Promille gemessen. Er hatte Salpetersäure geladen. Für die Fahrer von Gefahrguttransporten gilt die 0,0 Promille-Regelung. An der gleichen Raststätte bekam auch ein weiterer Fahrer den Fahrtantritt untersagt, nachdem der Atemalkoholtest bei ihm 1,91 Promille angezeigt hatte.

Polizisten legten Parkkrallen an

Um die Fahrten der alkoholisierten Lastwagenfahrern zu verhindern, legten die Beamten zum Teil Parkkrallen an, zogen Führerschein oder Fahrzeugschlüssel ein. An der Aktion am Sonntagabend waren rund 250 Polizisten beteiligt.

„Gefährden nicht nur ihre eigene Gesundheit und ihr Leben“

Wie die Polizei Mittelhessen mitteilt, beenden viele LKW-Fahrer mit dem Ende des Sonntagsfahrverbotes gegen 22 Uhr erfahrungsgemäß ihre Wochenruhezeit und setzen ihre Fahrt fort. Die Kontrolleure der Polizei machen immer wieder die Erfahrung, dass einige der Fahrer dabei unter dem Einfluss berauschender Mittel, vor allem unter Alkoholeinfluss, stehen. „Diese Fahrer stellen ein erhebliches Risiko für die Verkehrssicherheit dar und gefährden nicht nur ihre eigene Gesundheit und ihr Leben, sondern auch das aller anderen Verkehrsteilnehmer“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

