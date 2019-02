Wedel

Gefährlicher Großeinsatz in Wedel ( Kreis Pinneberg): Die Polizei hat am Montagnachmittag einem Betrunkenen gleich sechs Schreckschusswaffen abgenommen. Laut einer Mitteilung vom Dienstag hielt sich der stark alkoholisierte Bewaffnete im Eingang eines Mehrfamilienhauses, in dem er auch wohnt, auf. Mitarbeiter des Rettungsdienstes wollten den 57-Jährigen dort untersuchen. Eine Behandlung war jedoch nicht möglich, weil der Mann seine Waffe nicht ablegen wollte. Zur Sicherheit wurde die Polizei angefordert.

Polizei rückt mit fünf Streifenwagen an

Mit gleich fünf Streifenwagen rückte die Polizei an. Doch es kam nicht zur Eskalation. Der 57-Jährige zeigte sich den Einsatzkräften gegenüber kooperativ. Er wurde im Hausflur unbewaffnet angetroffen und konnte so auch medizinisch untersucht werden.

Sechs Waffen und Munition in der Wohnung

In der Wohnung des 57-Jährigen fand die Polizei gleich sechs Schreckschusswaffen und Munition. Die Beamten stellten diese Gegenstände sicher. Er wurde für eine erkennungsdienstliche Behandlung zur Kriminalpolizei gebracht. Im Anschluss wurde er entlassen. Die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Pinneberg dauern an. Bedroht hatte der 57-Jährige nach ersten Erkenntnissen niemanden.

kst/RND