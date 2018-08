Augsburg

Für die Frau war es wahrscheinlich Glück im Unglück, für das Atemalkoholgerät einfach eine Umdrehung zu viel: Die 39-Jährige wies lebensbedrohliche 5,2 Promille auf, wie ein zweites Gerät nach Angaben der Polizei vom Donnerstag offenbarte. Das erste habe nur Werte bis vier Promille anzeigen können, hieß es. Zeugen hatten besorgt Polizei und Rettungsdienst gerufen, weil die Betrunkene mit Verletzungen im Gesicht an einer Bushaltestelle stand und nicht mehr ansprechbar war. In ihrer Handtasche fanden die Beamten am Mittwoch eine leere Wodkaflasche. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa/RND