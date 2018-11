München

Ihre Beute hatte am Ende einen geschätzten Wert von mehr als 400 000 Euro: Eine 39-jährige Reinigungskraft hat zugegeben, Bargeld, Schmuck und andere Luxus-Gegenstände im ganz großen Stil geklaut zu haben. Vor dem Landgericht München II räumte sie am Mittwoch die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft grundsätzlich ein – an einige gestohlene Wertsachen könne sie sich aber nicht mehr erinnern. Dazu zählen mehrere teure Luxus-Handtaschen.

Die Angeklagte soll mehrere Arbeitgeber um mehr als 400 000 Euro geschädigt haben. Unter falschem Namen heuerte die 39-Jährige nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwischen 2016 und 2018 bei verschiedenen Familien in der Region Starnberg als Putzfrau an. Während sie die Häuser saubermachte, soll die gelernte Bürokauffrau Bargeld und Wertgegenstände wie Schmuck, eine Rolex-Uhr, Manschettenknöpfe, Silberbesteck oder die Handtaschen gestohlen haben. Ihre Arbeitgeber hatten die Frau über Internetportale wie „Ebay Kleinanzeigen“ gefunden und gebucht.

Von RND/dpa