Lübeck

Eine brennende Zeitung sorgte am Donnerstagabend für einen Einsatz der Bundespolizei im Regionalexpress von Hamburg nach Lübeck. Ein Unbekannter hatte sie auf der Zugtoilette angezündet. Ein Passagier hatte das Feuer gerochen und die Zeitung mit einem Feuerlöscher gelöscht. Das teilte die Bundespolizei mit.

Bei den Ermittlungen seien Brandspuren an der Verkleidung der Toilette zu sehen gewesen. Ohne das Eingreifen des Passagier hätte laut Bundespolizei die Zeitung die ganze Toilette in Brand setzen können. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

RND