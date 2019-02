London

Lust auf einen Neustart? Nach England ziehen, William, Harry und Co. ganz nahe kommen, an vorderster Front beim royalen Klatsch und Tratsch? Dann ist das die Chance: Die Königsfamilie hat eine Stelle ausgeschrieben, gesucht wird ein Butler-Trainee für die Queen.

Der oder die Neue soll zum All-Round Bewirtungs-Experte werden, schreibt der Palast. Die Aufgaben umfassen offizielle Mittagessen, aber auch Gäste des Hauses zu versorgen. Vorerfahrung in der Bewirtung ist von Vorteil, aber kein Muss.

Teamplayer mit Liebe zum Detail

Gesucht wird ein Teamplayer, der gerne neue Herausforderungen annimmt und hilfsbereit ist – und akkurat und detailversessen. Klingt nach einem, nun ja, zumindest etwas anspruchsvoll bis anstrengenden Haushalt.

Wer die Stelle bekommt, zieht dafür in den Buckingham Palast mitten in London ein. Als Gehalt der unbefristeten Stelle sind jährlich 22.800 Euro vorgesehen, allerdings fällt keine Miete an und der Butler wird im Hause auch verpflegt.

Wer sein Glück probieren möchte, kann dies online tun, auf der Website der Royals ist ein Bewerbungsformular hinterlegt. Hierfür ist lediglich eine Registrierung erforderlich. Bis zum 17. Februar läuft die Frist. Und dann gilt es, den Knicks zu üben.

Von RND/msk