Berlin

Gegen 15 Uhr trafen Fahrkartenkontrolleure den 32-jährigen Mann aus Mali in einer S-Bahn der S7 mit einem ungestempelten Ticket für sein mitgeführtes Fahrrad. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schubste der 32-Jährige die beiden Kontrolleure von sich weg und versuchte, einem der Männer mit der Faust gegen den Kopf zu schlagen.

Kontrolleure sollen auf Malier eingetreten haben

Die 33-und 40-jährigen Kontrolleure zogen den Malier daraufhin am Bahnhof Lichtenberg am Rucksack aus dem S-Bahnzug und brachten ihn zu Boden. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und gab an, dass die Kontrolleure dabei die Beine des am Boden liegenden 32-Jährigen verdreht und gemeinsam auf ihn eingetreten hätten.

Alarmierte Bundespolizisten nahmen alle Beteiligten mit zur Dienststelle. Die Beamten leiteten gegen alle drei Tatverdächtigen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Den Malier erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Betruges.

Von RND