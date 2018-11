Berlin

Deutsche Großveranstaltungen im TV sind mittlerweile zur Seltenheit geworden. Echo-Verleihung? Abgeschafft. Deutscher Fernsehpreis? Läuft nur noch online. Der Dino unter den TV-Preisen feiert dafür am Freitagabend großes Jubiläum: Die „Bambi“-Verleihung wird 70. Drei Stunden lang werden in der ARD wieder Preise in 13 Kategorien verliehen – vor 1000 Gästen in Berlin. Darunter unter anderem: die britischen Superstars von „Take That“, Schauspielerin Penelope Cruz, Moderator Thomas Gottschalk und Schauspielerin Sophia Loren. Superstar Rod Stewart hatte am Morgen kurzfristig abgesagt, er hatte sich beim Fußballspielen am Fuß verletzt, konnte daher nicht auftreten.

Und was passierte so am Roten Teppich?

Topmodel Eva Padberg zeigte stolz ihre Acht-Monats-Kugel: „Ich bin jetzt in der 30. Woche. Sicherlich bin ich heute nicht diejenige, die am längsten auf der Party bleibt. Ich hab mir sogar extra einen Platz am Gang geben lassen, damit ich schnell raus kann, wenn ich mal muss.“

Für Sängerin Yvonne Catterfeld und ihren Lebensgefährten Oliver Wnuk war es das erste gemeinsame Promi-Event seit langer Zeit. Wnuk zum „RedaktionsnetzwerkDeutschland“: „Wir haben eben festgestellt, dass wir seit anderthalb Jahren nicht mehr zusammen unterwegs waren. Aber ganz ehrlich: zuhause bei uns auf dem Sofa ist auch schön.“

Zur Galerie Es war ein Schaulaufen der deutschen und internationalen Prominenz: Viele Stars schritten am Freitagabend auf dem Weg zur Bambi-Verleihung in Berlin über den Roten Teppich.

Moderator Thomas Gottschalk, der in der vergangenen Wochen mit seinem abgebrannten Haus in Kalifornien Schlagzeilen machte, mied die Interviews am Roten Teppich, brachte nur Ehrengast Sophia Loren in den Saal. Auf der Bühne scherzte dafür sein Freund Kai Pflaume noch beim „Warmup“ vor der Show: „Als ich gehört habe „Gottschalk abgebrannt“, hab ich gesagt: Kann ich mir nicht vorstellen. Aber zum Glück war es nur das Haus.“

Sophia Loren sagte, es fühle sich ein bisschen an, wie nach Hause zu kommen – die 84-Jährige hat bereits eine Reihe von Bambis bekommen. „Es ist wirklich eine große Freude, wieder hier zu sein. Es ist sehr schön, jetzt wieder Menschen zu treffen, die ich hier über die Jahre kennengelernt habe.“

Und warum ist für Schauspieler Wolfgang Stumph der Bambi Pflicht? „Es ist eine Ehre, eingeladen zu werden. Außerdem muss doch hier einer die Fahne für den Osten von Deutschland hochhalten. Mache ich hiermit!“

Bambi: Michael Schulte freute sich vor allem auf seinen Kumpel Max Giesinger

Moderatorin Inka Bause lief alleine über den Roten Teppich, erzählte aber, dass nächste Woche eine viel größere Feier für sie ansteht: „Ich werde 50 Jahre alt! Mit meiner Tochter mache ich Wellness, ein paar Tage feiere ich dann nach einem meiner Konzerte mit Freunden und Familie.“

Musiker Michael Schulte, der im Mai für Deutschland den vierten Platz beim Eurovision Song Contest geholt hatte, konnte sich Hoffnungen auf ein goldenes Reh machen. Am meisten freute sich der Sänger aus Buxtehude aber nicht auf die Weltstars – sondern auf seinen Kollegen und Trauzeugen Max Giesinger. „Wir sind beide so viel unterwegs zur Zeit, dass wir uns nur ganz selten sehen. Da freue ich mich am meisten drauf, Max nun zu sehen.“

Ein Wiedersehen gab es mit Liselotte Pulver (89). Die Schweizer Schauspielerin wurde ab den 50er Jahren zum Star des deutschen Films und zum Fernsehliebling. Zum Bambi kam sie mit bequemen Schuhen und elegantem Abendanzug – und lachte in die Kamera. Pulver war schon anno 1964 beim Bambi gewesen. Auch damals hatte Sophia Loren zu den Gästen gezählt.

Von Lena Obschinsky/RND/dpa