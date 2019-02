Los Angeles

US-Schauspielerin Kate Mara (35, „House of Cards“) ist schwanger. „Ich hatte ein Date, während ich unseren Braten in der Röhre hab“, schrieb sie am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf Instagram zu einem Foto, das sie zusammen mit ihrem Ehemann Jamie Bell (32) zeigt.

Deutlich ist ein Babybäuchlein sichtbar. Auch ihr PR-Team bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Schwangerschaft.

Das Foto von Mara im kurzen weiß-silbernen Kleidchen und Bell im Smoking entstand bei der Oscar-Party der Aids-Stiftung von Sänger Elton John. Das Kind, das unterwegs ist, wird das erste für die Schauspielerin sein, die mit dem Western „Brokeback Mountain“ international bekannt geworden war. Bell hat einen fünfjährigen Sohn zusammen mit seiner Ex-Frau Evan Rachel Wood.

Von RND/dpa