Hamburg

Bei einer Schießerei auf St. Pauli in Hamburg sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Ein Mensch habe eine Schussverletzung am Bein erlitten, ein weiterer sei durch eine Stichverletzung am Bein verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben zu dem Vorfall nahe der Reeperbahn konnte ein Sprecher zunächst nicht machen.

Von RND/dpa