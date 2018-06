Lübeck

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 20 am Kreuz Lübeck mehrere Gasflaschen auf einem Lkw explodiert. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Fahrer eines Sattelzuges auf einen Absperranhänger auf, der an einem Lkw gekoppelt wegen Baumaßnahmen auf dem rechten Fahrstreifen stand. Durch den Aufprall wurde der Lkw mit den Gasflaschen gegen die Mittelleitplanke geschleudert und fing laut Polizei sofort Feuer. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Fahrer des Sattelzugs, ein 27-jähriger Mann aus Buxtehude, erlitt nach Angaben der Polizei vom Abend ebenfalls schwere Verletzungen. Zunächst hatte es geheißen, er sei nur leicht verletzt worden.

Die Löscharbeiten an den beiden Fahrzeugen und einem neben dem Absperranhänger geparkten fahrerlosen Pkw dauerten nach Angaben der Feuerwehr drei Stunden.

Die A20 war in beide Richtungen voll gesperrt worden, in Richtung Osten wurde sie am Abend wieder freigegeben. In Richtung Bad Segeberg erwartete die Polizei aber, dass es noch bis mindestens 23 Uhr dauern könnte, da sich die Bergung der Fahrzeuge hinziehe. Auch ein Mitarbeiter der Wasserbehörde sei vor Ort, um mögliche Umweltschäden durch auslaufende Betriebsstoffe zu bewerten.

OZ