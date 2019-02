USA

Als sympathischer Krankenhaus-Anwalt Theodore „Ted“ Buckland spielte sich Sam Lloyd (55) in die Herzen seiner Fans. Der bekannte „ Scrubs“-Schauspieler und Sänger erhielt nun eine erschütternde Nachricht. Im Januar wurde bei ihm ein Hirntumor festgestellt, der sich operativ nicht entfernen lässt. Der Krebs ist bereits weit fortgeschritten: Bei Lloyd wurden Metastasen in der Lunge, im Rücken und im Kiefer gefunden.

Es ging ihm immer schlechter

Erst Ende des letzten Jahres brachte seine Frau Vanessa ihren ersten gemeinsamen Sohn Weston zur Welt. Nur wenige Wochen später ging es Lloyd allmählich schlechter. Knapp fünf Kilo nahm er ab, Kopfschmerzen plagten ihn, weshalb er bald einen Arzt aufsuchte und dort die schockierende Diagnose bekam.

Spenden für Zeit mit der Familie

„ Scrubs“-Produzent Tim Hobert bewegte das Schicksal seines Kollegen zur Eröffnung einer „GoFundMe“-Seite, auf der er den Leidensweg des frischgebackenen Vaters dokumentiert. Mit der Seite möchte Hobert Spenden für „Medikamente, Kinderbetreuung und andere Ausgaben“ sammeln, „damit Sammy die Zeit nutzen kann, um gesund zu werden und Zeit mit seiner Frau, seinem neugeborenen Sohn und seinen wundervollen Freunden zu verbringen.“

Spendenziel sind 100.000 US-Dollar, umgerechnet etwa 87.600 Euro. Es brauchte nur einen Tag, bis die treuen Fans schon 67.000 US-Dollar gespendet hatten. Das Engagement war so groß, dass das Ziel nach nur wenigen Tagen nicht nur erreicht wurde, sondern mittlerweile bei knapp 105.000 US-Dollar liegt.

Jubel im Krankenzimmer

Den Humor hat sich der Schauspieler trotz des Schicksalsschlags erhalten. Tim Hobert beschreibt auf „GoFundMe“ eine Anekdote aus dem Krankenhaus: „Nur wenige Stunden nach der Diagnose jubelte Sam seinen geliebten „ New England Patriots“ in seinem Krankenzimmer zu. Als die Schwester ihn bat, ’leiser zu jubeln’, nickte Sam höflich. Als die Schwester den Raum verließ, wandte sich Sam an Vanessa und seine Freunde und sagte: ’Was machen sie? Mich töten?’“

Seine Schauspielerkarriere

Zwischen 2001 und 2009 tritt Sam Lloyd bei „ Scrubs – Die Anfänger“ in insgesamt 95 Episoden auf. Daneben spielt er auch immer wieder Gast-Rollen in US-Serien wie „ Desperate Housewives“, „Malcolm mittendrin“ und „Modern Family“. Das neuste Projekt des leidenschaftlichen Musikers war ein Musical.

Von RND/aw